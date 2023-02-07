Россия вновь обманула депортированных жителей Херсонской области: украинцы не получили обещанного жилья — ЦНС 7 февраля, 16:06 Украинцы (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Жители Херсонской области, которых оккупанты депортировали в Россию, не получили обещанного россиянами жилья на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты проводят политику выживания украинцев со своей земли, обещая предоставить новое жилье в России. Однако свое обещание Кремль не выполняет», — говорится в сообщении.

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Центр напомнил, что Россия развязала войну в регионе и создает на временно оккупированных территориях гуманитарный кризис. Из населенных пунктов оккупированной Херсонской области уходят аптеки и больницы, а россияне блокируют социальные выплаты из Украины. При этом оккупанты всю ответственность за происходящее сваливают на Киев.

«Жителям предлагают выезд в РФ, где дальше их должны обеспечить жильем. Однако выехавшие в Томскую область жители Херсонской области не получили ни жилья, ни обещанной единовременной помощи в 100 тысяч рублей. В то же время их заставляют получать российские паспорта», — добавили в пресс-службе.

Центр национального сопротивления призвал украинцев не сотрудничать с врагом и не получать паспорт России.

Ранее сообщалось, что россияне наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край страны-агрессора РФ.