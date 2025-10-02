ВСУ зачистили от оккупантов Новое Шахово, а также отбросили врага возле Никаноровки и Золотого Колодезя (Фото: DeepState)

По данным аналитиков, украинские защитники также отбросили врага вблизи сел Никаноровка и Золотой Колодец в Донецкой области.

В то же время армия страны-агрессора России продвинулась возле Новоивановки и в Полтавке Запорожской области.

Фото: DeepState

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области — главное

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сказал, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.