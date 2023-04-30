«Зачищаем врага». Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области 30 апреля, 07:17 Силы обороны зачищают оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в 30-километровой зоне на левом берегу Херсонской области.



Об этом в эфире 24 канала сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в последнее время неспокойно в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани Херсонской области.

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Кроме того, на левом берегу Днепра постоянно происходят взрывы, поскольку сейчас там ведутся боевые действия.

«Это нормальная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы правого берега», — отметила Гуменюк.



Она добавила, что после новостей о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра оккупанты начали отыгрываться на мирных жителях. Удары с применением управляемых авиационных бомб участились почти вдвое.

28 апреля Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области фиксируются случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.