В связи с усилением обстрелов. Власти Херсона готовят план эвакуации местных жителей 29 апреля, 18:19 Херсон (Фото:Александр Ермоченко/REUTERS)

Херсонская областная военная администрация разрабатывает пути эвакуации местных жителей региона на случай массированных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, в последние дни враг усилил обстрелы не только Херсонской области, но и всей Украины.

«На нашу страну напали изверги, для которых украинцы — это живые мишени. Террор, обстрелы, убийства мирных людей, боль и отчаяние — вот что несет с собой русский мир», — сказал Прокудин.

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Он отметил, что власти региона решили определить безопасные маршруты выезда из населенных пунктов, запланировали места временного проживания людей, обеспечение лекарствами, едой и другим необходимым.

Кроме того, администрация составляет списки маломобильных людей, которые не могут самостоятельно добраться до места сбора, а также многодетных семей, живущих возле столкновения.

«Это поручение доведено до всех начальников военных администраций (Херсонской области — ред.), чтобы в случае необходимости, не теряя времени, они организовали эвакуацию людей из зоны опасности», — пояснил Прокудин.

В результате вражеских обстрелов Херсонской области за прошедшие сутки один человек погиб, еще шесть — получили ранения разной степени тяжести.

Страна-агрессор Россия в пятницу, 28 апреля, обстреляла больницу и частные дома в Белозерке Херсонской области. В результате погибла 57-летняя женщина и еще три человека получили ранения.