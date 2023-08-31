ВМС о баржах россиян возле Крымского моста: Лучше затопить сразу весь Черноморский флот 31 августа, 09:17 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

В Военно-морских силах ВСУ прокомментировали данные об установленных российскими оккупантами возле незаконно построенного Крымского моста баржах, которые могли частично затопить.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, 31 августа, заявил, что, затопив баржи, россияне пытаются защитить свою переправу.

«По их мнению, они делают все, видимо, правильно. Но учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Это решит много проблем, по крайней мере сохранит жизнь их личному составу», — сказал он.

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По словам Плетенчука, для полной «защиты» оккупантам в районе моста нужно закрыть судоходство, но тогда они не смогут грабить незаконно оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей, вывозя оттуда зерно и металл.

«Только тогда, может, будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, или другим способом, насколько это понятно, защитить они его не могут», — добавил спикер ВМС.

Накануне Радио Свобода опубликовало новые спутниковые снимки с баржами вблизи Крымского моста, которые, по мнению журналистов, могут использовать как основу для заграждения против морских дронов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны ранее предупредили, что российские оккупанты планируют затопить паромы и установить между ними боновые заграждения, чтобы защитить Крымский мост.

Незаконно построенный мост, который Россия использует для перебрасывания бронетехники и живой силы к югу Украины, взрывали дважды.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова были взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к взрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой был использован украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).