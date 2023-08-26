В Украине создали бригаду морских дронов 26 августа, 16:00 Украина активизировала использование морских дронов (Фото:Скриншот з сюжету CNN)

В составе Военно-морских сил (ВМС) ВСУ сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.

О создании нового соединения стало известно во время вручения госнаград ко Дню Независимости Украины.

24 августа президент Владимир Зеленский на Софийской площади в частности вручил боевое знамя 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ, сообщается на сайте Офиса президента.

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Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось. Это впервые в Украине, когда в составе ВМС сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников.

В последние недели Украина активизировала атаки морскими дронами по целям РФ в оккупированной акватории Черного моря. Эти операции осуществляли совместно СБУ и ВМС.

В частности 4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль россиян Оленегорский горняк. В СБУ сообщили, что российское судно поразил их дрон с 450 килограммами тротила.

А вечером того же дня надводный дрон атаковал вблизи Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. В СБУ снова подтвердили причастность к спецоперации.

4 августа Украина предупредила о военной угрозе в акваториях черноморских портов РФ.