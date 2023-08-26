В Украине создали бригаду морских дронов
Украина активизировала использование морских дронов (Фото:Скриншот з сюжету CNN)
В составе Военно-морских сил (ВМС) ВСУ сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.
О создании нового соединения стало известно во время вручения госнаград ко Дню Независимости Украины.
24 августа президент Владимир Зеленский на Софийской площади в частности вручил боевое знамя 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ, сообщается на сайте Офиса президента.
Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось. Это впервые в Украине, когда в составе ВМС сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников.
В последние недели Украина активизировала атаки морскими дронами по целям РФ в оккупированной акватории Черного моря. Эти операции осуществляли совместно СБУ и ВМС.
В частности 4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль россиян Оленегорский горняк. В СБУ сообщили, что российское судно поразил их дрон с 450 килограммами тротила.
А вечером того же дня надводный дрон атаковал вблизи Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. В СБУ снова подтвердили причастность к спецоперации.
4 августа Украина предупредила о военной угрозе в акваториях черноморских портов РФ.