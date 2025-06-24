«Не на линии фронта». Где сейчас могут применяться Байрактары — Гетман

24 июня, 16:04
Три «народных» Байрактара с украинскими узорами скоро будут доставлены в Украину (Фото: Сергій Притула / Facebook)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV, где сейчас могут использоваться турецкие беспилотники Байрактар, которые помогли Украине в начале широкомасштабного вторжения уничтожать оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=xVa1mezLYHk&t=1s

По словам Гетьмана, вполне возможна практика использования их на море.

«Потому что на суше использовать Байрактар стало неуместным, он очень уязвим к российским средствам [РЭБ]. Он не пролетит через линию фронта, или вдоль линии фронта, его уничтожат или другие дроны, или зенитно-ракетные комплексы россиян, противовоздушная оборона там плотная», — рассказал Гетьман.

Он объяснил, что это неплохое изделие, но против него есть противодействие:

«А на море средства противовоздушной обороны есть только на корабле, на катере, если есть. На корабле есть, а на небольшом катере, если там есть десант, там уже ничего нет, кроме какого-то ПЗРК. А из него так просто не попасть в Байрактар».

Подытоживая, Гетьман отметил, что это оружие должно использоваться там, где эффективно:

«У нас есть новое руководство Сил беспилотных систем, [которое] найдет им [применение], где они могут быть эффективными».

Еще в 2024 году генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что под Киевом уже строят завод по производству беспилотников Байрактар.

Ранее NV уже писало, почему Байрактар стал неактуальным.

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Bayraktar TB2 Война России против Украины Силы беспилотных систем

