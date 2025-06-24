Журналист Экономической правды, обозреватель оборонной промышленности Богдан Мирошниченко рассказал в интервью Radio NV , почему Украина до сих пор не имеет единого средства борьбы с шахедами, какой ключевой вызов сейчас стоит относительно дронов-перехватчиков и как хотят «запаковать» идею продажи оружия за границу.

— Поговорим об актуальном вопросе: дроновое ПВО Украины. У тебя недавно выходили публикации, расчеты того, сколько стоит этот процесс. Потому что логика проста и понятна: это дешевле — дронами сбивать дроны, чем ракетами сбивать дроны. Ракеты — это десятки тысяч долларов, может, даже иногда сотни. Дроны — это дешевле. Однако, какова математика этого процесса? И реально ли мы способны нарастить подобное производство?

— Математика следующая. У нас есть проблемы. Проблема — это в среднем 170 шахедов в день, производство их в России, как нам передает ГУР. Нам надо что-то с этим делать.