Силовики провели обыски в квартире Рубана

Силовики провели обыски в квартире задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Об этом рассказала его жена Руслана во время заседания суда, пишет Громадське.
По ее словам, обыски проводили 8 марта, они продолжались весь день.
"Изъяли рукописные бумаги, некоторую технику", - уточнила жена Рубана.
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.
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Позже было опубликовано видео с его задержанием.
Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.
При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.
Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.
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