Силовики провели обыски в квартире Рубана

Рубана арестовали на два месяца

Силовики провели обыски в квартире задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Об этом рассказала его жена Руслана во время заседания суда, пишет Громадське.

По ее словам, обыски проводили 8 марта, они продолжались весь день.

"Изъяли рукописные бумаги, некоторую технику", - уточнила жена Рубана.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.

Позже было опубликовано видео с его задержанием.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.

Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.