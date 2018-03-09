Опубликовано видео с задержанием Владимира Рубана

В сети стало доступно видео, на котором запечатлен момент ареста на пропускном пункте Майорск руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил в Facebook, что Рубан не будет освобожден, а арест был "не случайным".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что на КПВВ Майорск был задержан с арсеналом оружия руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан.