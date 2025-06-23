Чрезвычайно мощная магнитная буря. Ученые предупредили, когда на Землю будут влиять сильные геомагнитные возмущения

Магнитная буря уровня STORM G2 с возможностью увеличения до STORM G3 будет влиять на Землю несколько ближайших дней.

Скорость солнечного ветра в понедельник, 23 июня имеет тенденцию к фоновому уровню и не ощущается на Земле, однако уже 24, 25 и 26 июня на нашу планету будет влиять мощная магнитная буря.

Реклама

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism вскоре высокоскоростной поток из большой центрально расположенной корональной дыры станет геоэффективным. По расчетам экспертов сильная магнитная буря продлится в течение трех дней и начнется с возмущений уровня STORM G2 24 июня. В дальнейшем, 25 и 26 июня они уменьшатся до уровня STORM G1. Существует вероятность того, что в период активности магнитная буря может вырасти до уровня STORM G3.

Фото: Магнитная буря 23-26 июня / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не видят сильную магнитную бурю 24 июня. По их расчетам мощный магнитный шторм ожидается 25 июня. В этот день по прогнозу специалистов влияние мощных геомагнитных возмущений будет ощущаться в течение всего дня.

Фото: Магнитная буря 23-25 июня / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь