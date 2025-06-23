Чрезвычайно мощная магнитная буря. Ученые предупредили, когда на Землю будут влиять сильные геомагнитные возмущения
Сверхмощная магнитная буря (Фото: Карлос Кеноби / unsplash)
Магнитная буря уровня STORM G2 с возможностью увеличения до STORM G3 будет влиять на Землю несколько ближайших дней.
Скорость солнечного ветра в понедельник, 23 июня имеет тенденцию к фоновому уровню и не ощущается на Земле, однако уже 24, 25 и 26 июня на нашу планету будет влиять мощная магнитная буря.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism вскоре высокоскоростной поток из большой центрально расположенной корональной дыры станет геоэффективным. По расчетам экспертов сильная магнитная буря продлится в течение трех дней и начнется с возмущений уровня STORM G2 24 июня. В дальнейшем, 25 и 26 июня они уменьшатся до уровня STORM G1. Существует вероятность того, что в период активности магнитная буря может вырасти до уровня STORM G3.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды не видят сильную магнитную бурю 24 июня. По их расчетам мощный магнитный шторм ожидается 25 июня. В этот день по прогнозу специалистов влияние мощных геомагнитных возмущений будет ощущаться в течение всего дня.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.