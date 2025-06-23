Вероятна гроза. Синоптик предупредила о неустойчивой погоде с дождями и назвала самые холодные и теплые регионы в Украине

Неделя началась с контрастной погоды в Украине, которая продлится до выходных.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об атмосферных фронтах, которые вскоре принесут в Украину дожди и грозы. Но, по прогнозу эксперта, осадки будут не везде, в некоторых областях потеплеет до жарких +32 градусов.

«Во вторник погода в Украине и дальше неустойчивая. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы. Нас трудно чем-то напугать, но все же резкие громкие звуки сейчас вряд ли создают комфорт. Поэтому гроза завтра вероятна, примите это во внимание», — сообщила синоптик.

«Температура воздуха в Украине ожидается неоднородной. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем +20 +22 градуса. В большинстве областей в течение дня предполагается +22 +25 градусов. В южной части — жарко, +27 +32 градуса. В Киеве 24-го июня кратковременные дожди, грозы, днем +22 +24 градуса», — предупредила Диденко.

Во вторник, 24 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью местами в западной части, днем также в северных и центральных регионах, в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с. В южном и юго-восточном регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, на северо-востоке +8 +13 градусов, дневная +20 +26 градусов, в южных, центральных областях и на Закарпатье +27 +33 градуса.