Потепление до +37. Синоптики сообщили, где будет жара в Украине в течение недели и почему на большинстве территорий ожидаются дожди

После прохладных выходных в Украину пришла неделя с контрастной погодой от мощной жары до грозовых дождей с градом и шквалами.

По прогнозу синоптиков, из-за поступления влажного воздуха с запада и юго-запада Европы в течение недели в Украине будет царить переменчивая погода с контрастной температурой воздуха, кратковременными дождями, шквалистым ветром и градом. Исключением станут южные области и Закарпатье, куда потепление принесет жару до +37 градусов.

В понедельник, 23 июня, дожди, грозы, местами со шквалами 15 — 20 м/с ожидаются ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе. На остальных территориях без осадков. Ветер в западных регионах переменных направлений, в остальных северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +7 +15 градусов, на юге +12 +17 градусов, дневная +18 +23 градуса, в южных и местами в западных областях +25 +30 градусов.

Во вторник, 24 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью местами в западной части, днем также в северных и центральных регионах, в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с. В южном и юго-восточном регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, на северо-востоке +8 +13 градусов, дневная +20 +26 градусов, в южных, центральных областях и на Закарпатье +27 +33 градуса.

В среду, 25 июня, грозовые дожди ожидаются ночью в восточной части страны, днем в северо-западных областях, на остальной территории без осадков. Ветер на юге переменных направлений, в остальных областях западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +11 +17 градусов, на юге местами до +20 градусов, дневная +22 +27 градусов, в южных областях +28 +33 градуса.

В четверг, 26 июня, на большинстве территорий страны солнечная погода без осадков. Лишь ночью в северо-восточных областях, днем местами на крайнем западе ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западном регионе днем при грозах возможны локальные шквалы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +23 +29 градусов, на юге и на Закарпатье +31 +36 градусов.

В пятницу, 27 июня, неустойчивый характер погоды ожидается в западных, северных, центральных и Одесской областях, где пройдут грозовые дожди. Днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с, днем юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +22 +28 градусов, в центральных и южных областях местами +32 +37 градусов.

В субботу, 28 июня, кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с пройдут ночью на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с, днем в большинстве областей возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +11 +17 градусов, дневная +21 +27 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

В воскресенье, 29 июня, кратковременные дожди, местами с грозами пройдут в северо-восточном регионе страны. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, утром и днем порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +19 +24 градуса, на юге +24 +29 градусов.