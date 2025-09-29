БПЛА атаковали завод Электродеталь в Брянской области, вспыхнул пожар — росСМИ
Пожар в Брянской области РФ после атаки БПЛА в ночь на 29 сентября (Фото: Astra/Telegram)
В ночь на понедельник, 29 сентября, беспилотники атаковали Карачевский завод Электродеталь в Брянской области РФ. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
Отмечается, что завод занимается разработкой и производством электрических соединителей, которые используются как в военной, так и в промышленной сфере.
Официальных заявлений относительно атаки пока нет.