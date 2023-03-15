«Единство и решительность». Швеция отправит Украине 10 Leopard, а США и Норвегия предоставят две NASAMS — глава Пентагона

15 марта, 20:57
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard, Норвегия вместе с США передадут две новые системы ПВО NASAMS.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по окончанию десятой встречи в формате Рамштайн.

Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину. Однако глава Пентагона других подробностей в этом вопросе не раскрыл.

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«Союзники и партнеры, представляющие страны со всего мира, подтвердили единство и решительность в поддержке борьбы Украины за свободу», — заявил Остин.

Министр обороны Алексей Резников назвал первые результаты десятого Рамштайна такими, что вселяют оптимизм".

Десятая встреча в формате Рамштайн 15 марта прошла онлайн, в ней участвовали представители более 50 стран.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Нидерланды Российская агрессия Швеция Военная помощь Война России против Украины

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