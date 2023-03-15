Резников — о результатах Рамштайна-10: Вселяет оптимизм 15 марта, 19:44 Заседание Рамштайна 15 марта прошло онлайн (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о первых результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) в среду, 15 марта.

У себя в Twitter глава Минобороны написал, что «Рамштайн-10 вселяет оптимизм».



«Усиление ПВО, запасов боеприпасов, обучение и формирование „бронированного кулака“», — подчеркнул он.



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Резников поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за лидерство, а также друзей из антикремлевской коалиции, которые готовы поддерживать Украину до победы.

Десятая встреча в формате Рамштайн 15 марта прошла онлайн, в ней участвовали представители более 50 стран.