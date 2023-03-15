Резников — о результатах Рамштайна-10: Вселяет оптимизм

15 марта, 19:44
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Заседание Рамштайна 15 марта прошло онлайн (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Заседание Рамштайна 15 марта прошло онлайн (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о первых результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) в среду, 15 марта.

У себя в Twitter глава Минобороны написал, что «Рамштайн-10 вселяет оптимизм».

«Усиление ПВО, запасов боеприпасов, обучение и формирование „бронированного кулака“», — подчеркнул он.

Видео дня

Резников поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за лидерство, а также друзей из антикремлевской коалиции, которые готовы поддерживать Украину до победы.

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Десятая встреча в формате Рамштайн 15 марта прошла онлайн, в ней участвовали представители более 50 стран.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Военная помощь Поставки оружия Пентагон Поддержка Украины Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

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