Шулявский мост все же начнут перекрывать

Так в будущем может выглядеть развязка на Шулявке

В Киеве ожидается изменение привычных маршрутов, поскольку Шулявский путепровод в ближайшие дни начнут частично перекрывать для выполнения работ по реконструкции аварийного сооружения.

Об этом заявил главный инженер Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, сообщили в КГГА.

В то же время точной даты начала работ он не указал. Однако отметил, что несмотря на споры вокруг реконструкции, запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность.

Инженер прогнозирует, что реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, она стоит около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха № 5.

"Первую очередь постараемся закончить уже к концу этого года, хотя по указанным выше причинам мы потеряли два месяца драгоценного времени", - добавил Здольник.

По его словам, предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн грн - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку.

Второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

Власти Киева продолжают переговоры с правительством, чтобы переподчинить здание завода Большевик.

Отметим, реконструкция должна была начаться сначала с мая, а затем было решено перенести ее на 1 июня. Однако в процессе петиция о проведении конкурса на лучший проект автомобильной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана и Довженко набрала необходимые 10 тысяч голосов и была принята к рассмотрению. В связи с этим КГГА снова перенесла на неопределенный срок начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода.