КГГА приняла к рассмотрению петицию о реконструкции Шулявского путепровода

К конкурсу представлены два проекта развязки в районе метро Шулявская

Власти Киева проведут архитектурный конкурс на лучшее проектное решение Шулявского путепровода.

Обновление планов по поводу этого участка принято в связи с петицией Романа Марчука, собравшей на сайте горадминистрации 10,1 тыс. киевлян при 10 тыс. необходимых подписей.

Мэр Виталий Кличко уже поручил исполнительному органу горадминистрации рассмотреть электронную петицию.

Эту инициативу также должны рассмотреть постоянные комиссии КГГА по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Автор петиции предложил провести закрытый архитектурный блиц-конкурс на лучшее проектное решение транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана и Довженко в Соломенском и Шевченковском районах.

В конкурсе принимают участие два проекта: "Неполный четырехлистник" и "Трехуровневая развязка с реверсивным распределительным кольцом".

По предложению автора инициативы, жюри конкурса необходимо сформировать из экспертов в области транспортного анализа и планирования, а также урбанистики и градостроительства.

Напомним, в Киеве на месяц перенесли полноценный старт реконструкции Шулявского путепровода. До июня в районе реконструкции установят дополнительные светофоры, перенесут контактную троллейбусную линию и вынесут МАФы из зоны проведения реконструкции. Движение по Шулявскому мосту будет полностью закрыто 1 июня.