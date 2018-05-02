Начало реконструкции Шулявского путепровода перенесли на месяц

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Полноценная реконструкция начнется 1 июня
Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Полноценная реконструкция начнется 1 июня

Киевская государственная городская администрация решила на месяц перенести полноценный старт реконструкции Шулявского путепровода.

До июня в районе реконструкции установят дополнительные светофоры, перенесут контактную троллейбусную линию и вынесут МАФы из зоны проведения реконструкции, передает ТСН.

Движение по Шулявскому мосту будет полностью закрыто 1 июня.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при строительстве новой развязки в районе станции метро Шулявская необходимо будет снести несколько корпусов завода Большевик. Он добавил, что решение о сносе завода будет принимать Кабинет министров.

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В то же время первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов и Китайская корпорация дорог и мостов договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

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