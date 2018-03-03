Штурм палаточного городка под Радой: пострадали 11 митингующих

Одного пострадавшего медики забрали на операцию

В субботу, 3 марта, после штурма палаточного городка возле Верховной Рады, 9 участников движения Визволення госпитализировали, всего пострадали 11 человек.

Об сообщается на странице движения в Facebook.

"Во всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - заявили в Визволенні.

В городской клинической больницы Киева №17 сейчас находятся восемь членов движения, в том числе четверо участников боевых действий.

Сообщается также, что еще одного митингующего медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу.

Нардеп Егор Соболев в свою очередь сообщил, что в Печерском райотделе полиции находится 71 задержанный в палаточном городке на Грушевского участник движения Визволення.

Напомним, 3 марта утром полиция и Нацгвардия начала сносить палаточный городок под Верховной Радой. В лагере нашли девять гранат, запалы к ним и дымовые мины. По данным полиции, четверо полицейских получили повреждения. Также есть пострадавшие со стороны активистов.

Количество задержанных в процессе сноса палаточного лагеря по последним данным составила 112 человек.

В партии экс-президента Грузии Саакашвили Рух нових сил назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".