Офис омбудсмена: Палаточный городок под Радой убирают активисты, задержаны 112 человек - фоторепортаж

Количество задержанных в процессе сноса палаточного лагеря по улице Грушевского в Киеве 3 марта по последним данным составила 112 человек.

Об этом сообщил руководитель секретариата офиса омбудсмена Богдан Крикливенко.

Кроме того, пятеро жителей лагеря и четыре силовика были направлены в больницы с различными телесными повреждениями.

Демонтаж конструкций и уборку территории проводит общественная организации Чистый город.

В то же время власти Киева открестилась от демонтажа палаточного городка под Верховной Радой на площади Конституции и ул. Грушевского.

Стоит отметить, что по данным отрядов быстрого реагирования Красного креста Украины, они оказали помощь 16 пострадавшим в процессе столкновений под Верховной Радой 3 марта (14 протестующих и два представителя МВД).

"Травмы легкой и средней тяжести. Волонтеры продолжают дежурство на месте происшествия", - отмечали волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате следственных действий в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве в участки полиции доставили уже более сотни человек. Полиция заявила, что у активистов нашли боеприпасы.

В то же время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что мирные протесты в Украине имеют место быть, однако "проплаченный из-за рубежа экстремизм - нет".