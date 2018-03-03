У Саакашвили прокомментировали штурм палаточного городка под Верховной Радой

В партии заявили, что планируют собраться у райотдела полиции, куда доставили задержанных активистов

В партии экс-президента Грузии Саакашвили Рух нових сил назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

Об этом говорится в заявлении РНС.

В партии заявили, что акция протеста под ВР была законной, ведь 17 октября 2017 была подана заявка о бессрочном проведение протеста, а Рух нових сил по совместному решению с Рухом визволення покинул лагерь более месяца назад.

"Активисты разъехались по областям готовить акции протеста, а военные и ветераны АТО остались в палаточном городке к выполнению парламентом наших требований", - отметили в РНС.

В партии добавили, что планируют собраться у райотдела полиции, куда доставили задержанных активистов.

"Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть зачищает всех неугодных силой, разгонами и арестами.... Собираемся возле Печерского райотдела полиции (ул. Московская, 30), куда доставили большую часть избитых активистов во время силовой зачистки палаточного городка", - говорится в заявлении партии.

В РНС отметили, что задержанным инкриминируют "очередное уголовное дело", в рамках которого и проходил обыск городка, к ним уже выехали адвокаты.

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Напомним, 3 марта утром полиция и Нацгвардия начала сносить палаточный городок под Верховной Радой. Кроме ста задержанных, в лагере нашли девять гранат, запалы к ним и дымовые мины. По данным полиции, четверо полицейских получили повреждения. Также есть пострадавшие со стороны активистов.