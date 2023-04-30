Ракетных обстрелов с территории Беларуси не происходит, запускают только Shahed — Госпогранслужба

30 апреля, 11:00
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Ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси не фиксируют (Фото:Пресс-служба МВД)

Ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси не фиксируют (Фото:Пресс-служба МВД)

Сейчас с территории Беларуси ракетных обстрелов Украины не фиксируют.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Сегодня периодически могут фиксироваться пуски Shahed из Беларуси. Однако ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси не происходит", — рассказал Демченко.

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28 апреля белорусский диктатор и приспешник главы кремлевского режима Путина Александр Лукашенко передумал, и заявил, что на Беларусь «никто не собирается нападать».

Лукашенко, регулярно распространяющий фейки о якобы «угрозах» со стороны Украины, Польши и Запада и поддерживающий полномасштабную российскую агрессию, заявил, что «не хочет воевать» и «посылать куда-то на фронт» белорусов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Ракеты Госпогранслужба Украины Ракетные удары Война России против Украины Shahed-136

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