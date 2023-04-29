Куда била Россия и что говорит о смене ее тактики: британская разведка о ракетном ударе 28 апреля 29 апреля, 10:12 Последствия обстрела Умани (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Массированная ракетная атака России 28 апреля — первая с начала марта 2023 года — показала, что РФ отходит от своей предыдущей тактики дальнобойных ракетных ударов.

Такой вывод озвучивает Министерство обороны Великобритании в новой аналитической сводке британской разведки о войне РФ против Украины. Хотя 25 украинцев погибли в результате атаки, в общей сложности в ней было использовано меньше ракет, чем РФ обычно использовала зимой, и вряд ли атака была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины, считают в британской разведке.

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«Существует реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки, недавно предоставленные Украине», — предполагают аналитики Минобороны Британии.

При этом они указывают на «неэффективный процесс целеопределения» с российской стороны, поскольку своим приоритетом РФ делает то, что считает якобы «военной необходимостью», не заботясь о предотвращении дополнительного ущерба, включая гибель гражданских людей.

По состоянию на утро 29 апреля в Умани продолжаются поисковые работы на месте ракетного удара России по многоэтажке, число погибших пока остается неизменным: 23 человека, среди которых четверо детей. Кроме того, двухлетняя девочка и ее мама погибли 28 апреля в результате ракетного удара РФ в Днепре, а в Киевской области обломок ракеты, попав в многоэтажку, травмировал двух человек, в том числе ребенка.