Ночная атака Shahed: оккупанты ударили дронами по предприятию в Одесской области 4 апреля, 07:39 Оккупанты ударили дронами Shahed по предприятию в Одесской области (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на вторник, 4 апреля, российские оккупанты ударили дронами Shahed по предприятию в Одесской области.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, в результате удара дронов на предприятии возник пожар, который спасатели потушили до утра.

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По предварительным данным, жертв в результате ночной атаки нет.

Братчук добавил, что из 17 запущенных Shahed 14 удалось сбить: 13 уничтожили в небе над Одесской областью, еще один над Николаевской.

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4 апреля российские оккупанты совершили атаку с помощью дронов Shahed с южного направления. Всего зафиксировали до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно, с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 14 Shahed.