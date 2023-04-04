Ночная атака Shahed: оккупанты ударили дронами по предприятию в Одесской области
Оккупанты ударили дронами Shahed по предприятию в Одесской области (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
В ночь на вторник, 4 апреля, российские оккупанты ударили дронами Shahed по предприятию в Одесской области.
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, в результате удара дронов на предприятии возник пожар, который спасатели потушили до утра.
По предварительным данным, жертв в результате ночной атаки нет.
Братчук добавил, что из 17 запущенных Shahed 14 удалось сбить: 13 уничтожили в небе над Одесской областью, еще один над Николаевской.
4 апреля российские оккупанты совершили атаку с помощью дронов Shahed с южного направления. Всего зафиксировали до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно, с района восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 14 Shahed.