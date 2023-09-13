«Топовое событие сентября». Что думают в РФ о кораблях в Крыму, которые «столкнулись с украинскими ракетами и были уничтожены» — Денисенко 13 сентября, 14:00 NV Премиум Ночная «бавовна» в Севастополе (Фото:t.me/MykolaOleshchuk / Воздушные силы Украины)

В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе раздавались мощные взрывы. Ударили по судоремонтному заводу.

Украинская разведка подтвердила поражение большого десантного корабля и подводной лодки.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал «пожар не на гражданском объекте».

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Это была одна из топ-атак, которые пугают россиян, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего. Больше об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Вадим Денисенко руководитель Украинского института будущего

Севастополь — город маленький, там все обо всем знают. Поэтому спрятать что-то в таких случаях фактически нереалистично.

И поэтому, с моей точки зрения, то, что они раньше пробовали врать, ни к чему не приводило, потому что все всё и так понимали.

Инфографика: NV

Если говорить о сегодняшней ночи, то самая интересная история для меня заключается в том, что сначала они просто врали, что никуда не попали, а потом, что все сбито. Мне больше всего понравилось последнее их заявление.

