«Привыкайте к тревогам». Гуменюк анонсировала сезон «хлопков» в Крыму

24 апреля, 04:45
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Крым ждет «сезон хлопков». По ее словам, оккупантам «необходимо привыкать» к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

Она заявила, что теплый период года этого года в Крыму объявляется «сезоном хлопков, а не просто курорта».

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Комментируя строительство окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: «Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и кончатся».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Жители Крыма Война в Украине Наталья Гуменюк хлопок Война России против Украины

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