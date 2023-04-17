Как освобождать Крым? Пять тезисов о мире и безопасности в Черноморском регионе 17 апреля, 16:40

Свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отражения агрессиям. Медленные действия постфактум не работают

Во время насыщенного визита в Бухарест принял участие в работе Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы. Эта площадка стала важным элементом консолидации усилий в поддержку Украины. Воспользовался возможностью лично поблагодарить румынских партнеров, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают Украине всестороннюю поддержку как хорошие соседи и настоящие друзья.

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На полях этого мероприятия встретился с великим другом Украины — заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который в свое время провел блестящую работу по обеспечению вступления Румынии в Альянс. Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО.

В своем выступлении на конференции я сделал акцент на пяти рамочных тезисах, которые, по моему мнению, должны быть в основе комплекса решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе.

1 . Я продолжаю отстаивать мнение, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям. Медленные действия постфактум не работают. «Не провоцировать» — не работает. Россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Неоднократно доказано. Свободный мир должен обладать стратегической инициативой и быть готовым действовать быстро и превентивно. Это важное изменение в сознании, далеко не все готовы психологически. Без этой готовности не возникнет политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора.

Не существует альтернативы Украине в НАТО

2 . Нужна система гарантий-предохранителей, что сведут к минимуму желание решать что-либо силой. В контексте Черноморского региона все очевидно — нет альтернативы НАТО. Нет альтернативы Украине в НАТО. Мы доказали свою возможность усилить Альянс и сделали формальные шаги — подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски.

3 . Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предполагающие освобождение Крыма от российской оккупации — это иллюзии. С этими иллюзиями нужно прощаться. Не надо обманывать себя, что существуют какие-то другие варианты. Их нет. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс — как освобождать? Это общий интерес. На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия.

4 . На повестке дня должен встать вопрос трансформации России. Тезис некоторых партнеров о том, что Москва должна быть привлечена ко всем важным делам региона, разбивается реальностью — с действующим террористическим режимом, питающимся имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе.

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Россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать вред. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром.

5 . И наконец. Время. Правильное лекарство, примененное несвоевременно, с опозданием, может не сработать. Затягивание или замораживание войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес — добиться перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна скорая поддержка в достаточном объеме.

В развитие этих позиций есть целый ряд очень конкретных шагов, которые мы сейчас обсуждаем с партнерами, готовим к воплощению или уже реализуем.

Черное и Азовское моря будут простором мира, Крым вернется домой. Делаем все возможное, чтобы приблизить этот момент.

Текст опубликован с разрешения автора

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