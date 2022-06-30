Украинские военные освободили село Потемкино в Херсонской области 30 июня, 13:24 ВСУ освободили село Потемкино Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области.

«Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп», — говорится в сообщении на странице ВСУ в Facebook.

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Отмечается, что военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что Вооруженные силы Украины понемногу оттесняют российских оккупантов на юге. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

По данным Пентагона, украинским Вооруженным силам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

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