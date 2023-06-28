Представитель Партии регионов. СБУ задержала экс-депутата, который корректировал удары по пограничникам Сумской области 28 июня, 17:09 В Сумах задержали экс-депутата Партии регионов, который наводил российские Грады (Фото:СБУ/Facebook)

В Сумской области правоохранители задержали бывшего представителя запрещенной в Украине Партии Регионов. Он сдавал россиянам позиции ВСУ и пограничников на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным следствия, бывший чиновник родился в Курской области РФ, длительное время проживал в Сумской области и является гражданином Украины.

Видео дня

Российская Федеральная служба безопасности завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения, когда мужчина периодически ездил в страну-агрессора, где встречался с родственниками.

«Во время одного из таких выездов он получил от ФСБ задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в „режим ожидания“, — говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года «куратор» из ФСБ запросил у мужчины развединформацию о дислокации Сил обороны в приграничных районах области. Подозреваемый на собственной машине объезжал местность и фиксировал нужные данные. Полученная информация способствовала корректировке обстрелов украинских войск, в том числе из РСЗО Град.

Спецслужащие задержали подозреваемого при попытке передачи данных об укрепленных районах ВСУ и Госпогранслужбы.

Во время обысков дома у задержанного, в частности, обнаружили российский паспорт, партийный билет запрещенной Партии регионов и прокремлевскую символику.

Сейчас 62-летнего жителя Сум подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мужчине грозит заключение на 15 лет или пожизненное. Сейчас он находится под стражей.

28 июня контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска во вторник, 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.