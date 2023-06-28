СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску 28 июня, 12:15 СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску (Фото:СБУ/Telegram)

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска во вторник, 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на комментарий главы ведомства Василия Малюка.

По последним данным установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался «расконсервированный» агент Главного управления Генштаба ВС РФ. Во вторник, 27 июня, он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей.

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Для выполнения вражеского указания агент РФ осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.



«Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание — это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, которые работают на врага. Запомните — наказание неотвратимо!», — заявил Малюк.



Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

По состоянию это время в результате ракетной атаки в Краматорске погибли десять человек, 61 человек ранен, сообщили в Национальной полиции.