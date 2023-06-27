Обесточивал гражданское население и подавал энергию оккупантам. СБУ задержала коллаборанта в Донецкой области

27 июня, 14:28
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СБУ задержала коллаборанта в Донецкой области (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала коллаборанта в Донецкой области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала мастера электросетей в Лимане Донецкой области. Он обесточивал гражданское население региона и перенаправлял доступную энергию на нужды оккупантов.

СБУ в Telegram сообщила, что во время оккупации города он поддержал россиян и предложил им сотрудничество, за что его назначили «главным инженером» во вновь созданной «региональной энергоснабжающей компании РФ».

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Обесточивая гражданское население региона, подозреваемый организовывал подачу тока в оккупационную администрацию Лимана, «отделы милиции» так называемой «ДНР» и «военную комендатуру» РФ.

Также задержанный обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых были расквартированы регулярные российские войска.

При этом, дома местных жителей оставались без электроэнергии.

После освобождения Лимана подозреваемый пытался избежать правосудия, однако было установлено его местонахождение, впоследствии фигуранта задержали.

Сейчас ему сообщено о подозрении за коллаборационистскую деятельность и грозит тюремное заключение.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборационизм Лиман

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