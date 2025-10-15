Ездил по городу, фиксируя работу ПВО. СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который готовил ракетно-дронный удар по Одессе

15 октября, 14:52
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и задержании в Одессе агента Федеральной службы безопасности РФ, готовившего новый ракетно-дроновый удар по городу. Об этом 15 октября СБУ сообщила в своем Telegram.

Российская спецслужба завербовала 52-летнего местного жителя, который попал в поле зрения врага из-за публикаций с призывами к захвату региона в соцсети Одноклассники, написали в СБУ.

После вербовки мужчина отслеживал позиции украинских радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп, объезжая город во время воздушных тревог и фиксируя работу украинской ПВО.

Он также фотографировал военные укрепления и расположение личного состава на побережье, после чего передавал собранные данные кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики, добавили в спецслужбе.

Во время спецоперации СБУ изъяла у задержанного смартфон с «отчетами» для оккупантов. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: София Хушвахтова

