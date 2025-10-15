СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который корректировал удары по ВСУ и штурмовикам Нацполиции в Донецкой области

СБУ разоблачила местного агента ФСБ, который помогал оккупантам планировать атаки на Краматорск (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Донецкой области агента российской ФСБ, который помогал врагу координировать авиационные и дроновые удары по позициям ВСУ и штурмовиков Нацполиции. Об этом СБУ 15 октября сообщила в Telegram.

Оккупанты планировали атаки на командные пункты и логистические склады украинских войск в Краматорске и окрестностях, отметили в спецслужбе.

По данным СБУ, фигурант, 52-летний местный житель, оказался безработным. Он попал в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских публикаций в Telegram.

Выполняя задание врага, он обходил территории общины, обозначал на картах места скопления личного состава и военной техники и фиксировал объекты, где, по его мнению, могли храниться оружие, боеприпасы и амуниция, пишут в спецслужбе.

Сотрудники СБУ обнаружили агента заблаговременно и провели комплекс мероприятий для безопасности украинских позиций. На финальном этапе спецоперации злоумышленника задержали, а во время обыска изъяли его мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.