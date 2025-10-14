СБУ заявила о задержании российского агента, который корректировал удары по объектам Сил обороны в Харькове

14 октября, 10:52
Оккупанты атаковали Харьков 5 июня российскими дронами-камикадзе Герань-2 (Фото: Взгляд Назара via Telegram)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании очередного российского агента в Харькове, который передавал врагу координаты для воздушных ударов по объектам Сил обороны в прифронтовом городе.

Как сообщила пресс-служба СБУ, именно по его координатам 5 июня российские войска осуществили массированный удар по Харькову, применив ударные беспилотники типа Герань-2.

После ночного удара российских войск мужчина объезжал места «прилетов», чтобы зафиксировать масштабы разрушений и отправить отчет своему куратору из РФ.

Как установило следствие, корректировщиком оказался 48-летний работник местной СТО, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-канал, где искал «быстрый заработок».

Выполняя задание российских спецслужб, он почти ежедневно ездил по городу на велосипеде, пытаясь определить объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские военные.

Киберспециалисты СБУ задержали фигуранта во время работы дома, когда он составлял новые координаты потенциальных «целей».

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

5 июня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Харькову. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Слободском районе города. В результате атаки пострадали 19 человек. Среди них есть четверо детей.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Обстрел Харьков Государственная измена силы обороны Герань-3

