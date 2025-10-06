Вербовал подростков, находясь в Европе: СБУ заявила о задержании 16-летнего парня, который искал для РФ исполнителей терактов в Украине

16-летний харьковчанин вербовал подростков для выполнения терактов в Украине по заказу РФ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала несовершеннолетнего парня, который, находясь на территории Евросоюза, подыскивал для страны-агрессора РФ исполнителей терактов в Украине. Об этом СБУ заявила в понедельник, 6 октября.

Агентом РФ оказался 16-летний харьковчанин, который переехал в ЕС осенью 2024 года. СБУ задержала парня на западной границе, куда его доставили польские правоохранители в связи с принудительным возвращением на территорию Украины.

Реклама

Находясь в Европе, он искал «легкие заработки» в Telegram-каналах, где попал в поле зрения спецслужб РФ, которые поручили ему находить потенциальных исполнителей заказных терактов на территории Украины.

Большинство из завербованных им агентов оказались подростками. Среди них — двое 15-летних жителей Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города.

Еще одной исполнительницей была 21-летняя девушка из Константиновки, которая в начале 2025 года заложила взрывчатку возле ТЦК в Одесской области. Ее задержали «на горячем».

Задержанному подростку инкриминируют нарушение ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.