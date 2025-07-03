СБУ заявила о задержании в Воздушных Силах ВСУ «крота» элитного спецподразделения российской разведки

3 июля, 11:40
Главной задачей подозреваемого был сбор информации об украинской военной авиации, сообщает СБУ (Фото: пресслужба СБУ/Telegram)

СБУ сообщает, что сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Пресс-служба СБУ сообщает, что во время спецоперации во Львовской области был задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом.

«Оккупанты завербовали его через бывшую жену-экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе», — утверждает следствие.

По данным правоохранителей, подрывную деятельность «крота» координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций «Альфа» ФСБ Александр Белодедов. Главной задачей подозреваемого был сбор информации об украинской военной авиации, сообщает СБУ.

Враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ, рассказали правоохранители. В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары.

Службы безопасности сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение также получила его экс-супруга, которая находится на временно захваченной южной части Украины.

