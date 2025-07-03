СБУ заявила о задержании в Воздушных Силах ВСУ «крота» элитного спецподразделения российской разведки

Главной задачей подозреваемого был сбор информации об украинской военной авиации, сообщает СБУ (Фото: пресслужба СБУ/Telegram)

Пресс-служба СБУ сообщает, что во время спецоперации во Львовской области был задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом.

«Оккупанты завербовали его через бывшую жену-экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе», — утверждает следствие.

По данным правоохранителей, подрывную деятельность «крота» координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций «Альфа» ФСБ Александр Белодедов. Главной задачей подозреваемого был сбор информации об украинской военной авиации, сообщает СБУ.

Фото: Пресслужба СБУ

Враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ, рассказали правоохранители. В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары.

Службы безопасности сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение также получила его экс-супруга, которая находится на временно захваченной южной части Украины.