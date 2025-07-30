Азартные игры довели. СБУ заявила о задержании «крота» ФСБ, который за деньги наводил огонь на свое подразделение

СБУ задержала агента ФСБ в одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине (Фото: СБУ)

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ в одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине — военный согласился на сотрудничество с врагом из-за долгов, связанных с азартными играми.

В СБУ утверждают, что оккупанты завербовали 26-летнего мобилизованного через Telegram-канал, который предлагал «легкие заработки». Мужчину подозревают в корректировке вражеского огня и сборе данных о расположении украинских войск.

По данным следствия, задержанный наводчик координировал удары российских авиабомб и тяжелой артиллерии по позициям своего же подразделения, которое сдерживает наступление врага в районе Великого Бурлука Харьковской области. Сам он во время ударов под вымышленными поводами заблаговременно покидал зону обстрела.

Переписка российского агента в Силах обороны Украины с куратором ФСБ / Фото: СБУ

Расследование показало, что во время таких отлучек «крот» также собирал для ФСБ информацию о локациях расположенных рядом частей Сил обороны. В СБУ віяснили, что оккупанты планировали использовать эти сведения для подготовки прорывов вглубь территории Украины.

Переписка российского агента в Силах обороны Украины с куратором ФСБ / Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала агента «на горячем» — он снимал локации украинских защитников вблизи передовой на телефон. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Переписка российского агента в Силах обороны Украины с куратором ФСБ / Фото: СБУ

Служба безопасности также установила личность российского куратора агента. Им оказался 46-летний Алексей Супруненко, уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ РФ. По данным СБУ, Супруненко ранее работал в правоохранительных органах Украины, но перешел на сторону врага.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Подозрение в государственной измене получил и его куратор от ФСБ.

Задержанный агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кроме задержания, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта.

24 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании агентов РФ, которые готовили двойной теракт возле областного ТЦК в Николаеве. План врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство возле админздания ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

29 июля СБУ сообщила, что предотвратила планы российской ФСБ ликвидировать командира 108-го отдельного батальона Волки Да Винчи Сергея Филимонова. Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ.