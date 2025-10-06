Более 300 «клиентов». СБУ заявила о разоблачении в Киеве юристов, которые торговали поддельными справками для уклонения от службы

СБУ задержала юристов, которые оформляли поддельные справки об инвалидности для призывников и действующих военных (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовал основатель известной в столице юридической компании и пять его сообщников — адвокаты и их помощники, сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование установило: чтобы получать прибыль от реализации «уклоняющихся схем», фигуранты объединились в преступную организацию.

Спецслужба утверждает, что за суммы от €6,5 до €45 тыс. злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними.

СБУ задержала юристов, оформлявших поддельные справки об инвалидности для призывников и действующих военных (Фото: Прессслужба СБУ)
По словам СБУ, на основании поддельных документов первая категория увольнялась со службы, а другая — получала отсрочку от мобилизации.

Согласно материалам дела, благодаря этой схеме с начала 2024 года организаторы сделки безосновательно «списали» с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.

СБУ задержала юристов, оформлявших поддельные справки об инвалидности для призывников и действующих военных (Фото: Прессслужба СБУ)
«Схема действовала следующим образом: организатор обеспечивал оформление фальшивых медсправок, а его сообщники подыскивали клиентов, встречались с ними и передавали деньги», — говорится в сообщении.

Служба безопасности говорит, что все участники сделки были задержаны.

СБУ задержала юристов, оформлявших поддельные справки об инвалидности для призывников и действующих военных (Фото: Прессслужба СБУ)
Во время обыска у них обнаружили прайс-лист с расценками, поддельные справки и черновые записи с доказательствами незаконных действий, отмечает спецслужба.

СБУ сообщила задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период);

  • ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество военнообязанным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособничество военнослужащему в уклонении от несения обязанностей военной службы путем подделки документов и другого обмана, совершенного в условиях военного положения).

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Редактор: Тарас Семенюк

Служба безопасности Украины (СБУ) Киев Уклонение от мобилизации уклонисты

