Более 300 «клиентов». СБУ заявила о разоблачении в Киеве юристов, которые торговали поддельными справками для уклонения от службы
СБУ задержала юристов, которые оформляли поддельные справки об инвалидности для призывников и действующих военных (Фото: Пресс-служба СБУ)
Служба безопасности заявила, что ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовал основатель известной в столице юридической компании и пять его сообщников — адвокаты и их помощники, сообщила пресс-служба СБУ.
Расследование установило: чтобы получать прибыль от реализации «уклоняющихся схем», фигуранты объединились в преступную организацию.
Спецслужба утверждает, что за суммы от €6,5 до €45 тыс. злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними.
По словам СБУ, на основании поддельных документов первая категория увольнялась со службы, а другая — получала отсрочку от мобилизации.
Согласно материалам дела, благодаря этой схеме с начала 2024 года организаторы сделки безосновательно «списали» с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.
«Схема действовала следующим образом: организатор обеспечивал оформление фальшивых медсправок, а его сообщники подыскивали клиентов, встречались с ними и передавали деньги», — говорится в сообщении.
Служба безопасности говорит, что все участники сделки были задержаны.
Во время обыска у них обнаружили прайс-лист с расценками, поддельные справки и черновые записи с доказательствами незаконных действий, отмечает спецслужба.
СБУ сообщила задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период);
ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество военнообязанным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации);
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособничество военнослужащему в уклонении от несения обязанностей военной службы путем подделки документов и другого обмана, совершенного в условиях военного положения).
Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.