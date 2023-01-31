СБУ задержала агентов ФСБ, один из которых вступил в ряды ВСУ 31 января, 17:23 Задержанным агентам грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники контрразведки разоблачили еще двух предателей, которые собирали для РФ разведданные и вербовали информаторов.

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Один из злоумышленников оказался житель Харьковской области, который выехал оттуда под видом переселенца и вступил в ряды ВСУ, занявшись там разведывательно-подрывной деятельностью.

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«Его направили в учебный центр в Житомирской области. Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто „изучал“ систему охраны военного объекта», — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

После отправки на Донбасс пособник оккупантов отслеживал перемещения подразделений Сил обороны в районах Славянска и Краматорска.

При этом к преступной деятельности он привлек еще и своего земляка, который собирал информацию о складах с артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.

Фото: СБУ

«Они постоянно подыскивали „единомышленников“ для их дальнейшего привлечения к негласному сотрудничеству с ФСБ. В „зоне особого внимания“ были бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на юге и востоке Украины», — добавили в украинской спецслужбе.

В отношении обоих задержанных начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), согласно которой им грозит 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.