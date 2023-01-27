Грозит пожизненный срок. Подполковнику СБУ сообщили о подозрении в госизмене и взяли под стражу 27 января, 13:58 У задержанного нашли различную советскую и российскую символику (Фото:Офис генпрокурора)

Сотрудника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, которого уличили в работе на российских захватчиков, взяли под стражу.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«Ему объявлено подозрение в государственной измене. Также этому подполковнику СБУ избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога», — рассказала она в эфире общенационального телемарафона.

Видео дня

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), задержанному грозит 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

По данным правоохранителей, после полномасштабного вторжения РФ он начал скрыто собирать в интересах оккупантов личные данные своих коллег и секретную информацию о материалах досудебных расследований ряда резонансных дел.

Кроме того, во время обыска у задержанного нашли различную советскую и российскую символику и крупную сумму наличных в долларах и евро.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Сапьян также добавила, что ГБР открыло уже более 1200 уголовных дел по фактам госизмены.

«Кому-то удается сбежать вместе с российскими войсками, а кому-то — нет. А когда проходят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях сотрудникам ГБР вместе с СБУ и Нацполицей удается их задержать — и заочные процессы становятся очными», — отметила она.