СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую военную разведку

31 января, 09:57
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Депутат работал на ГРУ с октября 2022 года (Фото:СБУ)

Депутат работал на ГРУ с октября 2022 года (Фото:СБУ)

В ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса разоблачили агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Задержанным оказался депутат Северского городского совета от запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ.

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С октября 2022 года он собирал для оккупантов разведданные, касавшиеся дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

Кроме того, злоумышленник передавал россиянам координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, которые требовались ВС РФ для нанесения прицельных ракетных ударов.

СБУ
Фото: СБУ
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«После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи агрессору закрытых сведений», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ

Суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Депутат Российская агентура Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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