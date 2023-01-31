СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую военную разведку 31 января, 09:57 Депутат работал на ГРУ с октября 2022 года (Фото:СБУ)

В ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса разоблачили агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержанным оказался депутат Северского городского совета от запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ.

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С октября 2022 года он собирал для оккупантов разведданные, касавшиеся дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

Кроме того, злоумышленник передавал россиянам координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, которые требовались ВС РФ для нанесения прицельных ракетных ударов.

Фото: СБУ

«После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи агрессору закрытых сведений», — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде содержания под стражей.