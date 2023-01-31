СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую военную разведку
Депутат работал на ГРУ с октября 2022 года (Фото:СБУ)
В ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса разоблачили агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ).
Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Задержанным оказался депутат Северского городского совета от запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ.
С октября 2022 года он собирал для оккупантов разведданные, касавшиеся дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Кроме того, злоумышленник передавал россиянам координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, которые требовались ВС РФ для нанесения прицельных ракетных ударов.
«После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи агрессору закрытых сведений», — рассказали в СБУ.
Суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде содержания под стражей.