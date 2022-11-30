Наличка в рублях и не только. СБУ провела обыски у Мураева

30 ноября, 16:27
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Евгений Мураев (Фото:Vladislav Musienko/Reuters)

Евгений Мураев (Фото:Vladislav Musienko/Reuters)

Служба безопасности Украины провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии Наши Евгения Мураева и его соратников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

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Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.

Как уточняют в СБУ, все это проходило в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

На данный момент Мураев находится за границей, отметили в СБУ.

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Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). А именно — в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала Наш неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.

Все изъятые материалы переданы на экспертизы.

По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

14 июня в Украине запретили деятельность пророссийской партии Наши. Ее лидером является политик Евгений Мураев.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Евгений Мураев Война России против Украины

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