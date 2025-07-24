Освобождение защитников: СБУ обнародовала видео возвращения пленных
За все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 человек. (Фото: @Koord_shtab)
Служба безопасности Украины опубликовала уникальные кадры с девятого этапа обмена пленными с Россией, который состоялся 23 июля.
Обмен стал результатом работы Объединенного координационного центра, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных органов, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
В ведомстве отметили приоритетность гуманитарного блока Стамбульских договоренностей. «Жизнь каждого украинца — высшая ценность!» — сказали в СБУ.
По словам президента, за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 человек.
Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.