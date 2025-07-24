Последний из защитников острова Змеиный: кто вернулся домой в рамках 9-го этапа обмена — данные Коордцентра

В рамках договоренностей в Стамбуле завершился девятый этап обмена пленными: Координационный штаб по поручению президента Украины освободил более тысячи украинских защитников, большинство из которых уже вернулись на родину.

Координационный штаб уточнил, кто был освобожден.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности из состава ДШВ, ВМС, Сил территориальной обороны, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Нацполиции. Также освободили офицеров.

Часть обменянных находилась в плену более трех лет после защиты Мариуполя. В частности — последний боец-защитник острова Змеиный, который служил в Госпогранслужбе.

Возраст освобожденных — от 27 до 66 лет. Они были в плену на разных направлениях фронта — Донетчина, Запорожье, Луганщина, Херсонщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина.

Освобожденные защитники пройдут полный медицинский осмотр, получат физическую и психологическую реабилитацию. Кроме того, им выплатят положенные компенсации за весь период пребывания в плену.

Координационный штаб продолжает работать над возвращением всех украинских пленных.

