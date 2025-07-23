Тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Украина провела девятый этап обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле

Украина в среду, 23 июля, провела девятый этап обмена пленными с РФ в рамках стамбульских договоренностей. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 человек.

«Воины, которые возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь», — написал глава государства.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Среди освобожденных из плена — не только солдаты и сержанты, но и офицеры. Некоторые из военных, которые вернулись домой, провели более трех лет в плену после боев за Мариуполь.

Среди освобожденных — последний защитник острова Змеиный, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины. Самому молодому из защитников — 27 лет, самому старшему — 66.

В Украину вернулись военные, которые принимали участие в боях на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.

«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе», — отметили в Коордштабе.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет еще несколько этапов обмена пленными между украинской и российской сторонами. По его словам, эти обмены являются частью договоренностей второй встречи делегаций Украины и России в Стамбуле.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.