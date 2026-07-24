СБУ нанесла удары по нефтяным объектам в Башкортостане, а также в Ульяновской и Калужской областях РФ

В РФ загорелись три нефтяных объекта после атаки СБУ (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В ночь на 24 июля Служба безопасности Украины провела очередную серию операций с применением средств дальнего действия, нанеся удары по объектам нефтяной и военной инфраструктуры России, а также на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в пятницу, 24 июля.

Среди пораженных объектов:

Линейная производственно-диспетчерская станция Субханкулово в Башкортостане — объект, расположенный примерно в 1350 км от Украины. После атаки там возник пожар в резервуарном парке.

Мини-НПЗ Новоспасский в Ульяновской области — на предприятии, расположенном на расстоянии около 900 км, также зафиксировано возгорание резервуаров.

Мини-НПЗ — первый завод в Калужской области.

Радиолокационная станция дальнего обнаружения Небо-У на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Реклама

В СБУ отметили, что продолжают развивать возможности для проведения операций на дальние расстояния. Беспилотники Службы одновременно атаковали несколько регионов РФ, различные военные и топливные объекты, а также цели, расположенные на значительном удалении от украинской границы.

Російські НПЗ у вогні

24 июля Силы обороны нанесли удар ракетами Фламинго по военному предприятию в российском Кирове. Завод поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники армии РФ.

23 июля после атаки беспилотников горел объект по транспортировке нефти — ЛПДС Субханкулово в Башкортостане, являющийся важным звеном системы Транснефти на Урале.