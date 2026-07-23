РФ вынуждена импортировать бензин из Индии после ударов по НПЗ, первая партия прибудет в воскресенье — FT
Очередь на заправку Роснефти в Ростове-на-Дону, 29 июня (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)
Танкер Garnet с 42 тыс. тонн индийского бензина, произведенного на НПЗ в Вадинаре, должен прибыть в Россию в воскресенье, 27 июля. Судно, вероятно, встанет под разгрузку на нефтяном терминале в Белом море на севере РФ.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Как отмечается в публикации, груз из Индии, который должен прибыть в Россию на этой неделе, вероятно, станет крупнейшей разовой партией импортного бензина с момента начала топливного кризиса.
FT пишет, что нефть, направляющаяся в РФ, была погружена на судно Agni в индийском Вадинаре 18 июня. После этого, 6 июля, её перегрузили на танкер Garnet у египетского порта Дамиетта.
По состоянию на 22 июля судно следовало вдоль побережья Норвегии в Россию.
Издание отмечает, что завод в Вадинаре принадлежит индийской компании Nayara Energy, 49% которой контролирует российская Роснефть.
Согласно данным Kpler, более 90% нефти, переработанной предприятием в 2026 году, поступало из РФ.
Nayara Energy заявила FT, что «не продавала и не планирует продавать топливо российским компаниям». Компания утверждает, что она «по-прежнему привержена обслуживанию индийского рынка и удовлетворению спроса на топливо по всей Индии».
В первом полугодии 2026 года Силы обороны усилили удары по РФ и временно оккупированным территориям Украины, в частности по НПЗ и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей российской нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах государства-агрессора, а также в Крыму, усугубился топливный кризис: местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
1 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия начала импорт бензина из Индии морским путем, чтобы снизить дефицит топлива. Позднее журналисты передали, что крупнейшие энергетические компании РФ обратились к индийским НПЗ за дополнительными объемами бензина после того, как украинские удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей.
На фоне дефицита топлива рейтинг диктатора Владимира Путина в России упал на рекордные 5% — до 66%. Это стало минимальным показателем почти за четыре года (с осени 2022-го).
28 июня Путин впервые признал, что в России начались проблемы с бензином после ударов украинских дронов по НПЗ.