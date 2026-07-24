Зеленский подтвердил поражение российского завода Авитек и нефтяного объекта в 1350 км от Украины

Зеленский подтвердил атаку на завод Авитек, поставляющий компоненты для ракет РФ (Фото: Скриншот видео / Zelenskiy / Official)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском Кирове , которое поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники армии РФ.

Об этом он сообщил в пятницу, 24 июля.

По словам главы государства, именно это оборудование российские войска используют, в частности, во время массированных атак на украинские города и общины.

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«Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных за точность ударов, назвав их «справедливым ответом» на российскую агрессию.

Также президент сообщил о поражении нефтяного объекта на территории РФ на расстоянии около 1350 километров от Украины. По его словам, были и другие удары по объектам противника.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает операции против российской логистики, обеспечивающей армию РФ компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и военным снаряжением.

Президент поблагодарил подразделения Вооруженных сил Украины, разведки и Службы безопасности Украины, задействованные в проведении этих операций.

Ранее Telegram-канал Astra сообщил, что утром 24 июля в российском Кирове прогремели взрывы, после чего на территории завода Авитек вспыхнул пожар. Это предприятие занимается производством зенитных ракет для армии РФ.

OSINT-аналитики установили, что речь идет о Вятском машиностроительном предприятии Авитек, расположенном на Октябрьском проспекте в Кирове. По данным мониторингового канала Exilenova+, удар, предположительно, был нанесен ракетами Фламинго. Зафиксировано попадание в одно из центральных зданий завода, где в момент атаки могли находиться сотрудники.

Позже главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты Фламинго по заводу.

Предприятие Авитек находится под санкциями США, Украины и ряда других государств из-за своей роли в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

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Согласно открытым данным, предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в частности средства противовоздушной обороны, авиационные комплектующие, катапультные кресла для спасения пилотов и другое авиационное оборудование.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса «земля-воздух» и ракет-мишеней, а также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов Тор.