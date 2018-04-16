Савченко возобновила голодный протест

Народный депутат Украины Надежда Савченко после трехдневного перерыва возобновила голодовку, не дождавшись допроса на полиграфе.

Об этом сообщила ее сестра Вера на своей странице в Facebook.

"В 16:15 закончилось сегодняшнее свидание с Надеждой. Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграф, которая должна начаться завтра утром, 9:00", - заявила она.

Напомним, что 13 апреля Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Верховная Рада по запросу ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ей объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

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По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли быть президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.